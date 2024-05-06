Глава ЦРУ посетит Израиль для обсуждения операции в Рафахе

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс 6 мая прибудет в Израиль для обсуждения ситуации вокруг возможной операции еврейского государства в городе Рафах в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал i24News со ссылкой на неназванного израильского чиновника высокого ранга.

По его информации, глава разведывательного ведомства США также обсудит перспективы достижения договоренностей с радикальным палестинским движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

Телеканал передает, что в Израиле с "огромным пессимизмом" относятся к заключению соглашения с ХАМАС на фоне подготовки к операции в Рафахе. По словам источника, Израиль сообщил США ночью о решении начать эвакуацию гражданского населения города.

Как сообщало агентство Reuters, Бернс 5 мая в экстренном порядке направился в Катар, где проведет встречу с премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани для обсуждения сделки по прекращению огня в секторе Газа.

Позднее в тот же день министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с израильским коллегой Йоавом Галантом. Вашингтон настаивает на том, что любая военная операция Израиля в Рафахе должна включать надежный план по эвакуации гражданского палестинского населения и поддержанию потока гуманитарной помощи, подчеркнул глава Пентагона.