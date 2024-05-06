Forbes: ВСУ тратят очень много FPV-дронов на "царь-мангалы"

В апреле операторы дронов ВСУ впервые заметили неподалеку от Красногоровки танк Т-72 с массивной дополнительной защитой корпуса и башни. С тех пор на линии соприкосновения появилось больше таких танков, сообщает Forbes.

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"Россияне называют эти причудливые машины "царь-мангалами". Украинцы называют их "танками-черепахами". Теперь, на втором месяце усиливающегося зимне-весеннего наступления России, "танки-черепахи" получили еще один слой импровизированной брони : металлические решетки поверх цельных металлических корпусов", - пишет издание.

Между тем защита этих танков становится все более массивной и странной. Также их оснащают минными тралами и используют в качестве машин разминирования, которые идут во главе участвующих в штурмах позиций ВСУ танков.

Несмотря на необычный вид, дополнительная защита хорошо справляется со своей основной задачей, защищая танки от ударов дронов.

"Все смеются над их "сарайной" контракцией, но по факту они работают", - пишет Forbes со ссылкой на один из украинских Telegram-каналов, освещающих ситуацию на фронте.

Также сообщается, что на один такой танк ВСУ приходится тратить очень много FPV-дронов.

Конечно, у этой дополнительной защиты есть и недостатки. Во-первых, она ограничивает видимость для экипажа. Во-вторых, она эффективно защищает от дронов, но вряд ли сможет стать серьезным препятствием для противотанковой управляемой ракеты.

Однако пока ВСУ испытывают нехватку артиллерии и противотанковых ракет, такие танки имеют хороший шанс выполнить боевую задачу, пережив удары дронов, отмечает Forbes.

Напомним, что первый танк с "царь-мангалом" был создан по инициативе самих российских бойцов, участвующих в СВО. В соцсетях сообщалось, что у одного из танков Т-72 в результате полученных в бою повреждений был выведен из строя механизм поворота баши. Чтобы машина не простаивала без дела, ее оснастили дополнительной защитой из листового металла. Когда выяснилось, что танк хорошо показал себя в бою, похожим образом стали дорабатывать и другие боевые машины.