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Губернатор предложил защищать заводы в Белгородской области системой РЭБ

Заводы и агропромышленные комплексы Белгородской области следует защитить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). С таким предложением выступил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков, передает РБК.

Белгородский губернатор предложил защищать заводы системой РЭБ
© Lenta.ru

Глава подчеркнул, что данная инициатива будет вынесена на рассмотрение оперативного штаба по защите промышленных объектов, агропромышленных комплексов.

«Мы должны сформировать четкие рекомендации хозяйствующим субъектам», — призвал Гладков.

6 мая стало известно, что дроны атаковали «ГАЗель» с сотрудниками одного из крупнейших производителей свинины в России ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе Белгородской области.

По последним данным, семь человек в результате инцидента получили несовместимые с жизнью травмы. Еще свыше 30 граждан пострадали.

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