Российские разведчики обратили внимание на странное поведение украинских военных во время боя. Как рассказал корреспонденту RT заместитель командира разведгруппы с позывным "Директор", солдаты ВСУ, с которыми пришлось столкнуться во время выполнения боевой задачи, "вообще не боялись".

По словам военного, в бою участвовали десять разведчиков ВС РФ с приданной им пехотой. Российским солдатам противостояли больше ста военнослужащих противника.

"Противник вообще не боялся", - рассказал разведчик.

Во время зачистки разведчики нашли у украинцев "пакетики - таблетки какие-то", добавил "Директор".

Ранее сообщалось, что в аптечках боевиков так называемого "Русского добровольческого корпуса" (РДК, признан террористической организацией и запрещен в РФ), погибших во время попытки прорыва госграницы, нашли психостимуляторы и наркотики.

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Речь, в частности, идет об атропине и кетамине. Первый препарат часто используется для понижения чувствительности к боли, а второй подавляет депрессию, отбивает чувство страха и является мощным обезболивающим.