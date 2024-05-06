Посол Германии: Украине передадут дополнительные системы ЗРК Patriot

Посол Германии на Украине Мартин Йегер анонсировал передачу Киеву дополнительных систем Patriot, IRIS-E и новых систем ПВО малого радиуса действия Skynex.

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Берлин ранее уже отправлял на Украину две системы Patriot. Около года назад американская компания Raytheon Technologies, разработчик зенитного ракетного комплекса Patriot, заявила, что планирует поставить Украине еще пять комплексов к концу 2024 года. Об этом писала The Wall Street Journal со ссылкой на гендиректора корпорации Грега Хейса.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России. А в Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

Справка "РГ"

Комплекс Patriot разработан более 30 лет назад и предназначался для борьбы с самолетами, его поздние модификации позволяли сбивать и ракеты. Батарею обслуживает около 90 человек. А стоимость одной батареи составляет 1,1 млрд долларов.