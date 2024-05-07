Полковник в отставке рассказал, какие страны могут отправить военных на Украину

После Франции отправить своих солдат на Украину могут страны Балтии, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Вместе с тем, по его мнению, число военнослужащих будет небольшим.

«Уже появлялись сообщения о том, что могут даже создать специальную коалицию, куда войдут страны Балтии, Польша. Мы знаем, что наемники из этих государств уже не только воевали, но и сложили головы на Украине. Так что могут отправить новые подразделения. Из стран Балтии они будут немногочисленными, из Польши, может, немного побольше», — допустил Кошкин.

СМИ: на теле убитого в зоне СВО наемника нашли шевроны с флагом Франции

Он также подчеркнул, что далеко не все западные страны поддерживают отправку войск. Полковник напомнил, что Германия отказалась от этого категорически, подчеркнув, что нога немецкого солдата никогда не ступит на территорию Украины.

«А вот граждане Великобритании воюют в составе разных групп, бригад, спецподразделений. Это осталось только узаконить. Возможно, и какие-то другие государства просто опубликуют информацию о том, кто будет участвовать от них», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что французский военный легион понес первые потери в зоне украинского конфликта под Часовым Яром. Предполагается, что военных задействовали в обороне Часов Яра, поскольку там для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация ежедневно ухудшается.