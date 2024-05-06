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В Рафахе началась эвакуация перед возможным наступлением Израиля

В восточной части города Рафаха началась процедура эвакуации мирного населения под контролем израильских военных, пишет The Times of Israel. По данным газеты, передислокация гражданских проводится в преддверии возможной военной операции в этом районе, находящемся на юге сектора Газа.

В Рафахе началась эвакуация перед возможным наступлением Израиля
© globallookpress.com

ЦАХАЛ обещает продолжать преследовать ХАМАС повсюду в секторе Газа, пока все израильские заложники не вернутся из плена.

«Израильские военные начали призывать палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов Рафаха, расположенных недалеко от израильской границы, перед планируемым наступлением в этом районе на юге сектора Газа», — говорится в статье.

Известно, что мирным жителям предлагается перебраться в гуманитарную зону, расположенную около Аль-Маваси и Хан-Юниса. За день до этого, 5 мая, как уточняет Israel Hayom, в Тель-Авиве предупредили о готовности провести операцию в Рафахе в ближайшее время. Тогда глава Минобороны страны Йоав Галант заявил, что руководство ХАМАС, по мнению Тель-Авива, не стремиться достичь компромисса по вопросам прекращения огня и обмену пленными.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит бороться с ХАМАС, однако он готов к введению временного перемирия. По его словам, оно возможно при условии освобождения заложников. Нетаньяху добавил, что последние несколько недель стороны активно обсуждали этот вопрос.

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