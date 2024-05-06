В Сети появились новые кадры работы российского танка "Царь-мангал", оснащенного защитой против дронов и мин, в том числе из-под защитного купола. Видеозаписи опубликовал Telegram-канал "Военный Осведомитель".

Канал отмечает, что на этой версии "Царь-мангала" поверх уже привычной защиты установлены дополнительные защитные решетки. Кроме того, танк оборудован колейным минным тралом КМТ-7 с электромагнитной приставкой ЭМТ, используемым для поиска и уничтожения мин.

Также впервые "Царь-мангал" показан изнутри - с брони из-под защитной внешней конструкции.

Западные аналитики впечатлились российскими «Царь-мангалами»

Где снято видео, не уточняется. Однако ранее сообщалось, что такие танки видели и под Часовым Яром, за который сейчас идут бои, и под Красногоровкой.

Впервые самодельную модификацию российского танка, на который навесили дополнительную броню, в зоне СВО заметили в начале апреля и прозвали "Царь-мангалом".