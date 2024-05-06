Мобилизация: последние новости на сегодня 6 мая 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 6 мая 2024, в материале «Рамблера».

На Сахалине собрали партию техники для СВО

Жители Сахалина собрали партию техники, чтобы отправить ее бойцам, которые принимают участие в специальной военной операции, сообщает «Свободная пресса».

В первую очередь речь идет о предметах быта, высокотехнологичной технике, транспорте, специальном снаряжении, оборудовании. Поставки осуществляются на постоянной основе по заявкам военного руководства.

В новую партию входят беспилотники и приборы подавления вражеских беспилотных летательных аппаратов, а также другая техника.

Жена раненого адвоката Ефремова оценила шансы мужа вернуться на СВО

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев не может стоять после ранения, которое он получил в ходе спецоперации, сообщает «Газета.ру».

Как заявила его жена Алена, ему необходимо лечение и реабилитация. Однако Пашаев планирует вернуться в зону СВО после выздоровления.

На данный момент мужчина очень слаб, мало говорит и практически все время лежит.

В Махачкале более 1 тыс. человек приняли участие в автопробеге памяти погибших бойцов СВО

Более 1 тысячи жителей Махачкалы приняли участие в автопробеге, который был посвящен памяти героев специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Он был организован сообществом матерей и родных погибших в СВО военнослужащих «Сила матерей». Автоколонна с портретами погибших, триколором России и флагом Дагестана проехала от парка аттракционов «Дракон» до Парка имени Ленинского комсомола.

В Парке были возложены цветы к памятнику Воину-освободителю.