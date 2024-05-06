Cпецоперация на Украине 6 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 6 мая 2024 года.

Франция может отправить на Украину две бригады для поддержки ВСУ

Париж может отправить Киеву всего две бригады для поддержки Вооруженных сил Украины, сообщает НСН.

Как заявил полковник Александр Вотравер, это очень мало по сравнению с возможностями российской армии. При этом для Франции хорошей новостью является тот факт, что страна может уже в ближайшее время отправить Киеву пять или шесть тысяч солдат.

Обратная сторона таких действий заключается в том, что этих сил будет недостаточно для противостояния полумиллионной армии России.

В Госдуме озвучили еще одну цель спецоперации

Россия еще до заявления Вашингтона о том, что Париж тайно направляет военных для участия в украинском конфликте, знала о происходящем, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление первого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева.

По его словам, происходящее добавило еще одну цель, которую ВС РФ необходимо достичь в рамках спецоперации, а именно — наемники. По ним и раньше наносились удары высокоточным оружием в зоне боевых действий.

Как отметил парламентарий, 14 января целое подразделение таких наемников было уничтожено в Харькове российским ракетным ударом. Всего в зоне СВО за все время конфликта ликвидировали 147 французских наемников.

Шойгу заявил об успешном продвижении армии России в Донбассе

Российские бойцы успешно продвигаются на красноармейском направлении в ДНР, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Глава военного ведомства отметил успехи 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая успешно выполняла боевые задачи на самых сложных направлениях в зоне проведения спецоперации.

Вооруженные силы Украины понесли большие потери и не смогли добиться поставленных целей. Российские солдаты, демонстрируя стойкость и упорство, освободили Очеретино.