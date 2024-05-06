В конгрессе США назвали условие для отправки американских военных на Украину

Американским властям в случае падения Украины, возможно, придется вмешаться в конфликт, сообщил CBS News лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.

По его словам, тогда могут быть задействованы американские войска. В случае, если Украина падет, «будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими», сказал парламентарий.

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Он считает, что в Республиканской партии усиливается пророссийская фракция, которая не хочет поддерживать Киев и «почему-то считает, что Россия — не враг США». Главной сторонницей такой линии в Палате представителей Джеффрис назвал республиканку Марджори Тейлор Грин.

Лидер демократического меньшинства объяснил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин стремится воссоздать Советский Союз, что будет угрожать союзникам по НАТО.

«Должны ли мы поверить, что перед лицом такой последовательной агрессии, если мы позволим Владимиру Путину добиться успеха в Украине, он остановится только на Украине? Конечно, нет», — заявил законодатель.

В апреле Конгресс одобрил долгожданный законопроект о предоставлении Украине военной и гуманитарной помощи на сумму 61 миллиард долларов. Это первый крупный пакет с декабря 2022 года. Он появился после нескольких месяцев борьбы и тупика в Конгрессе, вызванного республиканцами, которые разделились во мнениях по поводу иностранной помощи Украине.