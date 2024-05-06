Российские вертолеты поразили опорник ВСУ на купянском направлении

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла удар по опорному пункту и пехоте Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52м "Аллигатор", транспортно-боевого вертолета Ми-35М и многоцелевого вертолета Ми-8 успешно поразила опорный пункт и скопление живой силы противника в зоне ответственности группировки войск "Запад" (на купянском направлении - прим. ТАСС)", - рассказали в ведомстве.

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Вертолеты ударили по целям неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авианаводчика, после чего осуществили противоракетный маневр и вернулись на аэродром.