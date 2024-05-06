Военная помощь Украине не изменит ситуацию на поле боя, ведь ВС РФ превратят британское оружие в «горящий металлолом». Об этом написал обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) Сим Мин.

По его словам, российские военные завладели инициативой в зоне специальной военной операции (СВО). Они активно превращают американское и натовское оружие в «горящий металлолом». Та же судьба постигнет и британские поставки, предрек автор материала.

«Всякие военная угроза и шантаж США и Запада, включая Великобританию, не могут сломить отважный дух борьбы армии и народа России за надежную защиту суверенных прав и интересов безопасности государства», — заключил Сим Мин.

В России прокомментировали выделение Британией помощи Украине

Ранее глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон заявил в беседе с Reuters, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории с использованием оружия из Лондона легитимны. Агентство сначала отозвало эту статью, однако позже снова опубликовало, оставив цитату о праве Украины использовать британское оружие для ударов по территории России в неизменном виде.