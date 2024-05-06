Шойгу рассказал о продвижении российских войск на Украине

Российские войска успешно продвигаются на красноармейском направлении в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, его слова приводит Telegram-канал ведомства.

«Подразделения бригады успешно вели боевые действия на черниговском направлении, с честью и доблестью участвовали в освобождении Лисичанска, действовали на направлении главного удара в населенном пункте Авдеевка», — напомнили в министерстве.

Шойгу отметил успешность продвижения бойцов. В частности, они освободили населенный пункт Бердычи.

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За проявленное мужество троих военнослужащих наградили званием Героя России, а еще около 10 тысяч солдат представили к государственным и ведомственным знакам отличия.

Ранее 5 мая Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой народной республике (ДНР).