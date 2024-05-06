Жители западной части Украины начали вступать в движения сопротивления ВСУ.

"Люди больше не хотят сражаться за Украину. Хотя СМИ не говорят об этом, но на западе Украины существует движение сопротивления, которое начало действовать против ВСУ", - сообщил швейцарский разведчик, полковник Жак Бо YouTube-каналу Politwera.

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Он отметил, что украинцы устали от боевых столкновений и не хотят в них участвовать.

Ранее сообщалось, что Франция отправила отряды из своего Иностранного легиона на Украину и они уже ведут бои с российскими военными в Донбассе.