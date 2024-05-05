$91.69-0.3698.56-0.08
Войти в почту

Генерал НАТО предупредил Украину о риске потерять помощь Запада

Отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl предупредил, что Украина рискует потерять помощь Запада, если Киев не мобилизует достаточное количество людей.

Генерал НАТО предупредил Украину о риске потерять помощь Запада
© globallookpress.com

По его словам, Украина несет ответственность за то, чтобы исправить ситуацию внутри страны.

«Я был поражен, когда узнал, что возраст призыва по мобилизации там был 27 лет, и только недавно после долгих дебатов его понизили до 25», — сказал он.

Ходжес отметил, что возраст призыва в большинстве стран Европы, а также в США начинается с 18-19 лет.

Военный добавил, что, если окажется, что большая часть украинского населения не хочет служить в армии, существует большой риск, что в дальнейшем страны Североатлантического альянса откажутся поставлять Украине оружие.

Военные новости
Бен Ходжес
НАТО
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости