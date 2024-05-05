Военкор: французский иностранный легион понес первые потери на Украине

В боях у Часова Яра наемники из французского Иностранного легиона понесли первые потери.

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"Они могли составить до семи человек", - сообщил военкор Борис Рожин.

Ранее появились сообщения о стычках российских десантников с профессиональными военными из Германии и Франции - в частности, представителями Иностранного легиона.

"Это уже не тик-токеры, которые приезжали на Украину заработать денег, а при первой угрозе бежали с позиций, паковали чемоданы и уезжали обратно. Сейчас в бой вступили подготовленные, высокомотивированные бойцы. Иначе говоря, профессиональные военнослужащие стран НАТО", - продолжил Рожин.

Первые сообщения о прибытии иностранных наемников в Часов Яр появились около месяца назад, но тогда не было понятно, что это за военные. Теперь можно предположить, что "легионеров" предполагалось задействовать для обороны Славянска - в случае прорыва фронта. Но из-за критической для ВСУ ситуации в Часовом Яре наемников перебросили туда.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что на Украину прибыли первые 100 бойцов Иностранного легиона. Их прикомандировали к 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, базирующейся в Славянске.

В США заявили об отправке французских солдат на Украину

15 апреля российские войска нанесли удар по позициям иностранных наемников в городе. Тогда было уничтожено до 60 прибывших из Франции военных.