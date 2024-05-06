Французскую авторскую винтовку "Цепень"  захватили под Часовым Яром

В Telegram-канале "Крупнокалиберный переполох" опубликовали видео трофейной французской снайперской винтовки Le Taignon "Цепень".

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Сообщается, что она была найдена в районе Часова Яра. Трофей представляет собой винтовку калибра 50BMG с "болтовым" (продольно-скользящим затвором). Судя по всему, оружие авторское.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что бойцы Французского легиона, отправленного на Украину, понесли первые потери.