$91.69-0.3698.56-0.08
Войти в почту

Французскую авторскую винтовку "Цепень"  захватили под Часовым Яром

В Telegram-канале "Крупнокалиберный переполох" опубликовали видео трофейной французской снайперской винтовки Le Taignon "Цепень".

Французскую авторскую винтовку "Цепень" захватили под Часовым Яром
© Российская Газета

Сообщается, что она была найдена в районе Часова Яра. Трофей представляет собой винтовку калибра 50BMG с "болтовым" (продольно-скользящим затвором). Судя по всему, оружие авторское.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что бойцы Французского легиона, отправленного на Украину, понесли первые потери.

Военные новости
Украина
Гражданская война
Ситуация в мире