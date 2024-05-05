СМИ: РФ поставила в Нигер военную технику и гуманитарную помощь

Два грузовых самолета из России доставили в Нигер военную технику, утверждает государственное телевидение Нигера.

В сюжете телеканала Tele Sahel говорится, что "менее чем за месяц Россия направила три грузовых рейса для перевозки военной техники и несколько инструкторов в Ниамей". Рейсом также была доставлена гуманитарная помощь для жителей Нигера, отмечает телеканал.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что США следят за ситуацией в Нигере касательно американской базы и наблюдают, имеют ли доступ якобы российские специалисты к военной технике США в этой африканской стране.