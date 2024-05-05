В ДНР оценили значение взятия поселка Очеретино

Освобождение поселка Очеретино под Авдеевкой позволяет усилить огневое давление на две трассы снабжения украинских сил, сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР.

"После взятия Очеретина наши подразделения могут усилить удары сразу по двум трассам снабжения украинской группировки - дорогам, ведущим в Красноармейск (Покровск - прим. ТАСС) и Димитров (Мирноград - прим. ТАСС)", - сообщил представитель силовых структур.

Российские войска взяли под контроль поселок Очеретино в ДНР

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении поселка Очеретино в ДНР.