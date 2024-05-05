ВСУ атаковали российские позиции плюшевым зайцем на шаре

Российские военные заметили в районе Часов Яра гелиевый шар. Они сбили «пасхальную беспилотную разработку», пишет Telegram-канал Mash.

При осмотре шара выяснилось, что к нему был примотан плюшевый заяц. В игрушке было 75 граммов тротила и детонатор с гироскопом.

Журналисты предположили, что неопытный боец, взяв в руки «подарок», мог бы получить серьезные травмы.

Ранее сообщалось, что украинские военные запускают в сторону позиций ВС РФ дроны различных типов, в том числе — сельскохозяйственные, метеозонды, гелиевые шары, снабженные самодельными взрывными устройствами.

Кроме того, в условиях проблем с ПВО, ВСУ стали использовать технику 1910-1950-х годов: зенитки С-60, спаренные и счетверенные пулеметы.