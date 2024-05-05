$91.69-0.3698.56-0.08
Войти в почту

СМИ: США впервые с 7 октября 2023-го приостановили поставки снарядов Израилю

Американская администрация на неделе приостановила поставки боеприпасов в Израиль впервые с 7 октября 2023 года. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

США впервые с 7 октября приостановили поставки снарядов Израилю
© globallookpress.com

По их словам, этот шаг вызвал серьезную обеспокоенность израильских властей, которые начали выяснять причины задержки поставок снарядов.

Собеседники издания отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль провел "жесткий разговор" с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху по поводу проведения военной операции в Рафахе на юге сектора Газа.

Ранее многие мировые лидеры и международные организации неоднократно призывали власти Израиля отказаться от ввода войск в Рафах. Среди противников этого плана и США - в Вашингтоне считают, что план Израиля ввести сухопутные силы в город является ошибкой, которая навредит находящемуся в нем гражданскому населению и ослабит безопасность еврейского государства.

В Каире завершились переговоры по Газе

Между тем власти Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху ранее неоднократно заявляли, что не откажутся от уже утвержденных планов проведения операции в Рафахе, поскольку, по их версии, ввод войск в этот город является залогом "полной победы" над вооруженными отрядами ХАМАС. В свою очередь представители праворадикального крыла правящей коалиции - министр финансов Бецалель Смотрич (ультраправая партия "Религиозный сионизм") и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир (ультраправая партия "Еврейская сила") - угрожали в случае отказа от операции в Рафахе выйти из правительства, что могло бы привести к распаду коалиции и назначению новых выборов.