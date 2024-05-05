Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» провела генеральную репетицию перед парадом Победы. В ее ходе экипажи совершили пролет над Москвой. Ролик опубликован в официальном канале группы.

В пресс-службе АГВП уточнили, что летчикам не помешал даже порывистый ветер: экипажам удалось выйти по времени и месту, как было запланировано.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла репетиция праздничного парада, приуроченного к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы

По Красной площади проехала военная техника, прошли строем курсанты, солдаты и офицеры. Саму площадь украсили плакатами с надписями «9 Мая» и «1945–2024».

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что в этом году парад продлится два часа. В нем будут задействованы свыше 9 тыс. человек.