СМИ: Франция отправила на Украину солдат Иностранного легиона

Франция отправила военных из своего Иностранного легиона на Украину. Об этом заявляет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.

— Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона, — заявил

По мнению Брайена, первую группу военных из французской части уже направили для участия в боевых действиях против российских подразделений в районе Донбасса. Первоначальная группа французских военнослужащих насчитывает около сотни человек. Брайен отметил, что это лишь первый транш из примерно 1,5 тысячи солдат французского Иностранного легиона, который должен прибыть в зону боевых действий на Украине.

Экс-помощник заместителя министра обороны США уверен, что российская армия не будет «долго терпеть» увеличение численности французских войск. Однако неизвестно, что предпримет Россия в ответ, заключил автор статьи.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist сообщил, что не исключает отправку военнослужащих на Украину. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие заявления опасными, поскольку от французского лидера продолжают поступать заявления о возможности прямой вовлеченности Франции в конфликт на Украине.