В США признали выход ВС России на неукрепленные позиции ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России вышли на территории, где у украинских войск отсутствуют укрепленные фортификационные сооружения. С таким заявлением выступил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis/Deep Dive.

«Сейчас они (российские военные. — «Газета.Ru») находятся в зоне, где у ВСУ нет оборонительных укреплений», — отметил подполковник запаса.

Согласно его данным, РФ смогла преодолеть возводимые с 2014 года линии украинской обороны, и теперь наступлению ВС России ничто не может воспрепятствовать.

«Пройдя этот рубеж, Российская армия достаточно спокойно может продвигаться вперед», — утверждает эксперт.

При этом ВСУ никак не смогут это остановить, резюмировал Дэвис.

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