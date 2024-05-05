Командующий миссией ЕС в Красном море заявил о нехватке кораблей

Контр-адмирал Василиос Грипарис, командующий миссией ЕС в Красном море, предупредил Брюссель, что на фоне сложившейся ситуации не сможет обеспечивать безопасность судоходства в регионе. Об этом пишет Spiegel.

По данным журнала, Грипарис встретился с руководством Евросоюза в Брюсселе и сообщил, что после того, как Берлин вывел из состава миссии фрегат «Гессен», в его распоряжении осталось только три боевых корабля.

Военачальник отметил, что такого количества судов недостаточно для защиты кораблей от атак хуситов. Он уточнил, что три оставшихся корабля смогут проводить через Баб-эль-Мандебский пролив не более четырех танкеров или сухогрузов в сутки.

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По его мнению, для нормального функционирования миссии необходимо не менее 10 кораблей и поддержка авиации.

Ранее пресс-служба оборонного ведомства ФРГ сообщила, что участвовавший в миссии «Аспидес» фрегат «Гессен» вернулся в порт приписки. В августе в Красное море будет направлен фрегат «Гамбург», констатировали в Минобороны.