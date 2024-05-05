Российские войска взяли под контроль поселок Очеретино в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино (ДНР). Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Ранее, по данным ведомства, подразделения «Центральной» группировки освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи.

За сутки на этом направлении было отражено восемь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 47-й механизированной, 142-й, 143-й пехотных, 68-й егерской бригад ВСУ, заметили в Минобороны.

В пресс-службе отметили, что российские войска продолжают вести активные боевые действия по всей линии противостояния.

Стали известны ближайшие цели ВС РФ в ходе наступления

Так, подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, отразили шесть атак штурмовых групп противника. Бойцы «Южной» и «Восточной» группировок войск также заняли более выгодные рубежи.