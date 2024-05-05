Иран собрался строить «ядерный остров»

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что в стране планируют начать строительство комплекса для функционирования ядерного реактора атомной станции, известного как «ядерный остров» АЭС «Карун». Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Эслами, первая заливка бетона произойдет уже осенью 2024 года, что положит старт строительству не только самого реакторного здания, но и всего энергоблока АЭС. Мощность «ядерного острова» составит порядка 300 мегаватт энергии. В настоящее время в стране функционирует АЭС в Бушере, первый блок которой был построен при участии России.

2 мая сообщалось, что Россия и Иран собираются использовать новые методы расчетов, которые упростят бизнес-взаимодействие двух стран.