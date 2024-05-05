Минобороны России поставили партию минометов

«Ростех» поставил Министерству обороны России новую партию буксируемых минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров. Об этом сообщили в госкорпорации.

«2Б11 обладает простой и функциональной конструкцией с усовершенствованным колесным ходом. Благодаря этому миномет можно оперативно развернуть на позиции для стрельбы. Также 2Б11 оборудован усовершенствованной плитой кругового обстрела. Она эффективно поглощает обратную энергию выстрела и сохраняет исходное положение миномета для прицельной стрельбы», — говорится в сообщении.

В госкорпорации подчеркнули, что 2Б11 отличается высокой надежностью и эффективностью. Миномет может вести огонь осколочно-фугасными, зажигательными, дымовыми и осветительными минами.

Скорострельность 2Б11 составляет 12-15 выстрелов в минуту. Миномет может поражать цели на расстоянии более семи километров. Осколочно-фугасная мина 3ОФ34 несет 3,4 килограмма взрывчатого вещества.

В марте в зоне проведения спецоперации заметили грузовик УАЗ-3303, который российские бойцы вооружили автоматическим минометом 2Б9 «Василек».