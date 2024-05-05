Потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) Часова Яра даст российской армии возможность освободить Краматорск. Об этом в интервью LCI сказал полковник французской армии в отставке Мишель Гойя.

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По словам военного, ситуация у Часова Яра складывается не в пользу ВСУ и есть риск быстрого падения этого города.

Отставной полковник добавил, что при этом Часов Яр хорошо укреплен и он занимает удачную позицию обороны. Так что освобождение города позволит войскам России выйти на подступы к Краматорску и Славянску.

До этого норвежский политолог Ула Тунандер написал, что продолжение конфликта на Украине приведет к потере еще большего количества ее территорий. По словам эксперта, дополнительная западная помощь приведет лишь к большим потерям и не поможет Украине, которая в любом случае потерпит поражение.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в рамках возможных мирных переговоров по дипломатическому урегулированию украинского кризиса Украине придется отдать часть своих территорий, иначе она может столкнуться с перспективой более масштабных разрушений.