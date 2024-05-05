В НАТО определили, при каких условиях возможен ввод подразделений альянса на Украину, пишет обозреватель Томмазо Сириако в статье для Repubblica.

Обозреватель пояснил, что альянс очень обеспокоен провалами ВСУ на фронте. В связи с этим, в организации обсуждают, при пересечении каких «красных линий» возможна отправка войск на фронт.

«НАТО в очень конфиденциальной форме и без официальных сообщений установила как минимум две красные линии, за которыми может быть прямое вмешательство в конфликт на Украине», — пояснил эксперт.

По его данным, прорыв ВС РФ через линию фронта, массовое бегство украинских подразделений будет считаться пересечением первой «красной линии».

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Вторая линия, отметил автор статьи, предполагает военную провокацию против стран Балтии или Польши или «целенаправленное нападение» на Молдавию.

Аналитик констатировал, что главы государств и правительств западных стран глубоко обеспокоены ситуацией на фронте, неблагоприятными условиями, в которых оказались ВСУ.