На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве в воскресенье, 5 мая, началась генеральная репетиция парада Победы. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в главном военном параде на Красной площади примут участие свыше 9 тыс. человек и порядка 70 единиц техники.

По данным агентства, репетиция по традиции началась с внесения на площадь почетным караулом государственного флага РФ и Знамени Победы — боевого знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.

Далее командующий парадом совершит объезд выстроившихся на площади парадных расчетов.

Шойгу раскрыл подробности подготовки парада на Красной площади

В состав пешей колонны в этом году включены расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, полки, батальоны и роты по видам и родам войск, «коробочки» женщин-военнослужащих, казаков, сводный военный оркестр.

Кроме того, по Красной площади пройдут участники специальной военной операции, награжденные орденами и медалями за проявленную в боях храбрость.