Село Работино перешло в «серую» зону, враг его больше физически не контролирует, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Работино полностью перешло в «серую» зону. Враг его больше физически не контролирует. Нашим ребятам там находиться тоже смысла нет, потому что это низина», — сказал он РИА Новости.

Ранее Рогов заявил, что военные подняли флаг России над селом Работино.

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По его словам, точечные очаги сопротивления ВСУ в Работине ещё остались из-за чего там продолжаются стрелковые бои.