Салливан назвал сроки нового контрнаступления ВСУ

Военная помощь США может помочь Украине начать новое контрнаступление в 2025 году. Об этом на фестивале FT Weekend в Вашингтоне заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Financial Times (FT).

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По его словам, Киев в следующем году будет стремиться «двигаться вперед, чтобы вернуть территорию, которую русские у нее отобрали».

Салливан подтвердил, что Белый дом все еще ожидает «российского наступления в предстоящий период», однако подчеркнул, что американскими поставками вооружений у Киева будет возможность «держать линию фронта».

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Как отмечает издание, этот комментарий является наиболее четким изложением того, как Белый дом рассматривает развитие конфликта, если президент Джо Байден выиграет выборы в ноябре. В свою очередь, победа его главного соперника Дональда Трампа может означать попытки «быстро положить конец конфликту».

«Любое новое наступление Украины в 2025 году будет зависеть от увеличения финансирования Конгресса и одобрения Белого дома», — заключили в материале.

Ранее Салливан признал, что военная помощь Вашингтона Вооруженным силам Украины (ВСУ) не способна помешать России. Он допускает, что российские войска будут и дальше прорывать линию оборону украинской армии.