На Южно-Донецком направлении трофеем бойцов группировки войск "Восток" стал модернизированный Т-64ВВ. Как сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ, получившая повреждения машина ночью была эвакуирована в тыл, на сборный пункт вышедшей из строя техники.

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По словам бойца с позывным "Колесо", "шестьдесят четвертый" налетел на мину и лишился гусеницы, затем в него влетел FPV-дрон. Внутри повреждений нет, и после восстановления танк будет воевать уже на нашей стороне.

Судя по обнародованным видеокадрам, первым делом наши воины удалили с брони вражеские опознавательные знаки и нанесли свои.

Трофейный образец был доработан украинской стороной с использованием импортных компонентов, так на нем применены средства связи и навигации натовского стандарта, а вместо устаревшего ночного прицела установлен тепловизор.

Число таких танков в составе ВСУ стремительно сокращается, поэтому все чаще в формированиях киевского режима начинают встречаться устаревшие Т-64А.