В Совфеде заявили об активизации дронов ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
Он отметил, что в последнее время украинские дроны начали активнее атаковать гражданские объекты левобережья и инфраструктуру энергокомплекса. Кастюкевич уточнил, что сейчас удары наносятся не только по Каховке и Новой Каховке, но и в Горностаевском, Великолепетихском, Алешкинском, Голопристанском районах.
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«Несмотря на это справляемся, работают ремонтные и инженерные бригады. Удивляет лишь одно — практически ни один день не обходится без жертв из числа гражданских в 15-километровой зоне», — добавил сенатор.
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