Российский военный назвал самую сложную для ПВО цель

Российская армия адаптировалась к ведению боев в зоне СВО с учетом поставок на Украину западного вооружения, в том числе высокоточного, системы ПВО научились ему противостоять, сообщил оператор расчета ЗРК «Бук» с позывным Стаф, передает РИА Новости. По словам военного, ракеты Storm Shadow непросто сбивать, однако ВС РФ уже знают, как их перехватывать.

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Мы очень быстро приспосабливаемся к новым угрозам. Когда появились американские планирующие авиабомбы JDAM, долго не могли понять, что это такое. Размер маленький, горизонтальная скорость минимальная. Но привыкли. Высотная низкоскоростная цель для нас не сложная мишень, — пояснил он.

Стаф также добавил, что ситуация с дальнобойными ракетами Storm Shadow сложнее, они стали использоваться украинской армией с весны 2023 года. Военный уточнил, что ракеты летят на малой высоте, укрываясь за рельефом, однако ВС РФ научились справляться с ними. В завершение он выразил уверенность, что с ATACMS произойдет аналогичная ситуация.

Они летят к цели на малой высоте, прячась за складками рельефа местности. Но научились справляться и с ними. По баллистике конкретно мой расчет не работал, но, думаю, и ATACMS научимся сбивать, — заключил он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что ракеты Storm Shadow и ATACMS могут долететь до целей в Курске, Воронеже и Липецке. Он также выразил уверенность, что возможность их использования будет зависеть от разрешения США, а не от самой Украины.