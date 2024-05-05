Сенатор Кастюкевич: в рядах ВСУ наметился отток иностранных наемников

Сенатор Кастюкевич: в рядах ВСУ наметился отток иностранных наёмников
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что в рядах украинских войск наметился отток иностранных наёмников.
Среди причин он назвал высокие потери и бессмысленные приказы.
«Их становится меньше. Раньше основной наплыв наёмников, по данным Минобороны России, наблюдался из Польши, Канады и США. А теперь они разворачиваются и уезжают обратно», — цитирует Кастюкевича РИА Новости.
Ранее ВС России уничтожили 14 иностранных наёмников в Николаеве.
Также в ФРГ нашли могилу военного, командовавшего подразделением в «Иностранном легионе».