Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что недавно одобренная в Вашингтоне помощь Киеву не сможет помешать России добиться успехов на фронте.

Об этом информирует Financial Times.

«Салливан сказал, что он всё ещё ожидает «российских прорывов» на фронте «в предстоящий период», несмотря на новый пакет помощи США, одобренный в прошлом месяце», — говорится в публикации.

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Ранее офицер украинской Нацгвардии Максим Таран заявил британской газете The Guardian, что Украине потребуется 100 лет, чтобы «победить Россию» без помощи Запада.

Также на Украине назвали сложившуюся в зоне СВО ситуацию «критической» для ВСУ.