Российские войска возьмут под свой контроль Киев и Одессу перед завершением спецоперации на Украине. Такое мнение ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

«Россияне будут наступать вплоть до Днепра. Мне кажется, что они не будут брать под контроль территории западнее Днепра, если речь не идет о регионах рядом с Приднестровьем. Они будут заняты, чтобы защитить проживающий там народ», — считает аналитик.

Он также раскритиковал западных чиновников, выступающих за отправку иностранных солдат на Украину, а также призывающих наносить удары по России дальнобойным оружием. По словам Джонсона, подобные заявления безумны.

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил о разрушении США установленного ими миропорядка своим ответом на спецоперацию. Он отметил, что Вашингтон потерял контроль над ситуацией и оказался не в состоянии сдержать ни одну силу на международной арене.