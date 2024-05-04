Депутат Рады: Киев может попросить об отправке европейских войск

Украина может попросить об отправке европейских военных, если не сможет справиться с Россией своими силами, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в эфире французского телеканала LCI.

Украинский депутат назвал вполне возможным, что Киев обратиться за помощью к Европе за военной поддержкой и войсками. Он назвал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину «хорошим сигналом», передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что отправка войск НАТО на Украину повлечет обострение ситуации, необходимости в этом шаге нет.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналу The Economist, что не исключает отправку военнослужащих на Украину.

Каллас выразила солидарность с позицией Франции по Украине

В Кремле сочли опасными слова Макрона о возможной отправке войск на Украину.