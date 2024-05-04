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ВС РФ взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке

Российские штурмовики взяли под контроль крупнейший укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке Донецкой Народной Республики.

ВС РФ взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке
© ТАСС

Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

"Штурмовики при поддержке артиллерии и ВКС взяли под контроль огнеупорный завод, который был ключевым и крупнейшим укрепом противника", - сказал представитель силовых структур.

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Он добавил, что продолжается зачистка очагов сопротивления.