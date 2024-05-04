СМИ узнали о возможной сделке ХАМАС и Израиля

Палестинское движение ХАМАС готово согласиться на сделку с Израилем о полном прекращении огня. Достигнут значительный прогресс, возможно, соглашение будет поэтапным. Об этом в субботу сообщают агентство Синьхуа и CNN.

В субботу делегация ХАМАС прибыла в Каир и провела переговоры с египетскими посредниками по соглашению о прекращении огня в Газе.

Член делегации ХАМАС, пожелавший остаться неназванным, подтвердил «Синьхуа», что стороны достигли консенсуса по многим пунктам разногласий и в переговорах был достигнут «значительный прогресс».

Не исключено, что стороны согласятся на сделку о полном прекращении огня и это произойдет поэтапно.

Израиль согласился пойти на уступки ХАМАС

CNN отмечает, что последняя рамочная основа, с которой Израиль пока не полностью согласен, предусматривает освобождение от 20 до 33 заложников в течение нескольких недель в обмен на временное прекращение огня и освобождение палестинских заключенных.

«За этим последует то, что источники называют «восстановлением устойчивого спокойствия», в ходе которого оставшиеся заложники, пленные израильские солдаты и тела погибших будут обменены на новых палестинских заключенных», — отмечает американский канал.

Ожидается, что переговоры по окончательному соглашению между двумя сторонами займут еще несколько дней. Переговорщики добились прогресса по техническим аспектам потенциальной сделки, но два израильских источника говорят, что завершение самой сделки может занять неделю.