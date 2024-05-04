США передадут Украине новые бомбы для борьбы с российскими системами РЭБ

США передадут Киеву модифицированные бомбы JDAM, чтобы попытаться уничтожить успешно показавшие себя российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает издание The War Zone.

«ВВС США закупают дополнительные системы самонаведения, чтобы дать поставляемым на Украину высокоточным бомбам JDAM-ER возможность нацеливаться на российские системы, которые глушат GPS», — сообщает издание.

Эта мера последовала после участившихся сообщений о том, что российские помехи серьезно снижают эффективность поставляемых Западом боеприпасов с GPS-наведением, включая JDAM-ER.

Накануне Пентагон объявил, что Центр управления ВВС США заключил с компанией Scientific Applications and Research Associates Inc. контракт на сумму 23, 5 млн долларов.

Деньги пойдут на приобретение искателей помех GPS и «интеграцию систем самонаведения увеличенной дальности в существующие JDAM.

«Этот контракт предполагает зарубежные поставки военного оборудования на Украину», — отмечается в заявлении Пентагона.

The War Zone отмечает, что новый контракт показал всю серьезность и мощь российских систем РЭБ. Они стали «реальной проблемой» и в США началась работа по противодействию им.