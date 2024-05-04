Минобороны показало видео уничтожения танка Abrams в зоне проведения СВО

В зоне проведения спецоперации были уничтожены основной боевой танк M1 Abrams производства США и БМП M2A2 Bradley ODS-SA также американского производства, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что боевые машины были ликвидированы операторами FPV-дронов и артиллеристами группировки войск «Центр».

Abrams был уничтожен высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь», отметили в пресс-службе.

Эксперты пояснили, что танк шел без сопровождения. Он был замечен разведчиками с беспилотника, после чего обездвижен сбросом с БПЛА. Затем по цели был нанесён артиллерийский удар управляемым снарядом.

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По их данным, ранее на линии противостояния были ликвидированы уже 6 танков этого типа из 13 поставленных на Украину.