Авиация и силы ПВО за неделю сбили 15 оперативно-тактических ракет АТАCМS производства США, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве заметили, что в период с 28-го апреля по 4-е мая также были уничтожены 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган» и 201 беспилотный летательный аппарат различных типов.

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Российские военные, в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России, нанесли за неделю 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, уточнили в Минобороны.

Этими ударами были поражены ключевые объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, промышленные площадки, задействованные в производстве вооружений, места хранения ракет и боеприпасов.

По данным ведомства, подразделения группировок «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» за неделю отразили 93 контратаки штурмовых групп противника, уничтожили 11 танков, 33 боевые бронированные машины, две боевые машины РСЗО «Град», две машины РСЗО HIMARS, семь станций радиоэлектронной борьбы различных типов.

Кроме того, поражен воинский эшелон с техникой и вооружением западного производства, поставленной Украине странами НАТО, констатировали в Минобороны.