Снайпер уничтожил в зоне СВО бойца с каской СС

Один из самых эффективных российских снайперов в зоне специальной военной операции рассказал о ликвидации украинского военнослужащего, который носил немецкую каску времен войны с эмблемой СС. Об этом он рассказал ТАСС.

"Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен войны, на которой были нарисованы руны СС", - рассказал снайпер.

Он уточнил, что в качестве доказательства ликвидации его группа забрала каску. Она теперь хранится в небольшом "музее" трофеев в месте расположения группы.