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Снайпер ВС РФ рассказал о ликвидации украинского военного, носившего каску с эмблемой СС

Один из самых эффективных российских снайперов в зоне специальной военной операции рассказал о ликвидации украинского военнослужащего, который носил немецкую каску времен войны с эмблемой СС. Об этом он рассказал ТАСС.

Снайпер уничтожил в зоне СВО бойца с каской СС
© РИА Новости
"Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен войны, на которой были нарисованы руны СС", - рассказал снайпер.

Он уточнил, что в качестве доказательства ликвидации его группа забрала каску. Она теперь хранится в небольшом "музее" трофеев в месте расположения группы.

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