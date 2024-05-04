На Украине признали полное преимущество России на фронте

Стратегическая инициатива на фронте принадлежит России, на ее стороне преимущество в вооружении и живой силе, поэтому для украинских войск складывается критическая ситуация. Такое мнение выразил содиректор программ по международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

"На этом этапе и инициатива, и преимущество в живой силе, и преимущество в огневых способностях - в руках России. Поэтому момент действительно критический", - сказал он изданию "Лига".

Он также отметил, что украинские войска не имеют достаточно огневых ресурсов, чтобы противостоять российским войскам.

"И нехватка личного состава - это до сих пор не решенная проблема, которая накапливалась как минимум в течение последнего года", - сказал он.

Дальнейшее развитие событий, по его словам, упирается в поступление на Украину помощи от Запада. Однако обещанных объемов поставок оружия не хватит для того, чтобы "иметь шанс осуществить контрнаступление", считает он.

Ранее в США признали, что боевые действия развиваются на Украине не в пользу Киева. 23 апреля об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая 3 мая с речью в Великобритании, заявил, что Украина без поставок оружия Запада капитулирует за две недели.