В Италии ответили на вопрос об отправке войск на Украину

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину способствуют наращиванию напряженности в Европе, отметил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Он добавил, что Рим исключал ранее и исключает сейчас такой шаг, пишет РИА «Новости».

Ранее французский лидер снова заявил о возможной отправке экспедиционного корпуса на Украину. Он уточнил, что французы могут отправиться на фронт в том случае, если ВС РФ прорвут линию обороны ВСУ, а Киев на фоне этого запросит помощь.

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«Наша позиция не меняется: мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт», — подчеркнул министр.

Конституция, законы Италии запрещают подобные действия, уточнил глава оборонного ведомства. Он добавил, что не понимает, с какой конкретной целью Макрон бросается громкими заявлениями.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что в беседе с Макроном выступила против инициативы по отправке войск на Украину. Глава правительства отметила, что лидерам стран Европы не следует публично обсуждать темы, способствующие эскалации ситуации в макрорегионе.