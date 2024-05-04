Военкор объяснил, с чем связано активное продвижение ВС России в зоне СВО

Активное продвижение российских войск в зоне СВО связано с несколькими факторами, пишет в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Во-первых, живая сила противника «тает», в то время как в России продолжается набор добровольцев, отмечает он. Во-вторых, ВС РФ обеспечиваются новой боевой техникой, а ВСУ несут большие потери в ней.

© МО РФ

Мы продолжаем уничтожать энергосистему врага, коммуникации. Это тормозит снабжение действующих войск. Наш моральный дух растет, у противника падает, — пишет журналист.

Названо число пораженных целей ВСУ группировкой войск «Центр»

Еще одним фактором он называет то, что пленные украинские военные переходят на сторону ВС РФ. По словам военкора, российская военная машина становится надежнее и мощнее, а в работе украинской «слышны постукивания и перебои». «Она обязательно встанет», уверен Сладков.

В субботу, 4 мая, в Минобороны России сообщили, что ВСУ значительно отошли от границы с Белгородской областью, ситуацию в приграничной зоне круглосуточно контролируют российские операторы разведывательных дронов. Солдат с позывным Танкист рассказал, что в ближайших лесопосадках украинские подразделения не наблюдаются.

Бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что на спокойных участках фронта ВСУ укомплектованы на 70%, в то время как в зоне наступления российских войск — лишь на 40%. По его словам, Киев должен объявить населению, что настал «критический момент» и армия нуждается в пополнении.